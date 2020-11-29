بمواجهة بلوزداد..النصر يرفع راية ليبيا في ثالث مشاركاته في أبطال أفريقيا

أخبار ليبيا24- خاص
يبدا فريق النصر اليوم الأحد مغامرة أفريقية جديدة حين يحل ضيفًا على شباب بلوزداد الجزئري لحساب الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
أخبار ليبيا24″ في هدا التقرير تضعكم أمام نتائج النصر في دوري أبطال أفريقيا.
تعد مشاركة النصر في دوري الأبطال هذا العام هي الثالثة في تاريخ الفريق في المسابقة القارية الأعرق حيث سبق وأن شارك في النسختين السابقتين ليسجل حضوره للمرة الثالثة تواليًا.
أولى المشاركات
كانت أولى المشاركات النصراوية عام 2019م حين بدأ مشواره في المسابقة بمواجهة هلال واو بطل جنوب السودان وتفوق عليه بخماسية ذهابًا بالعاصمة المصرية.
وفي لقاء العودة بمدينة جوبا عاد النصر وحقق الفوز مجددًا بنتيجة 4-2 ، ليتأهل ممثل ليبيا إلى الدور الثاني.
المشاركة الثانية
جاءت المشاركة الثالثة للفحامة في نسخة 2020 والتقى في الدور الأول عاصفة موكاف بطل جمهورية أفريقيا الوسطى فخسر الفريق ذهابًا بهدف لصفر ونجح في التفوق إيابا 3-1 ليخطف بطاقه العبور للدور الثاني الذي ودعه بعد الخسارة أمام الرجاء البيضاوى المغربى ذهابًا بالقاهرة 3-2 والتعادل إيابا 1-1 في العاصمة المغربية.
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