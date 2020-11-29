بمواجهة بلوزداد..النصر يرفع راية ليبيا في ثالث مشاركاته في أبطال أفريقيا

أخبار ليبيا24- خاص يبدا فريق النصر اليوم الأحد مغامرة أفريقية جديدة حين يحل ضيفًا على شباب بلوزداد الجزئري لحساب الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. أخبار ليبيا24″ في هدا التقرير تضعكم أمام نتائج النصر في دوري أبطال أفريقيا. تعد مشاركة النصر في دوري الأبطال هذا العام هي الثالثة في تاريخ الفريق في المسابقة القارية الأعرق حيث سبق وأن شارك في النسختين السابقتين ليسجل حضوره للمرة الثالثة تواليًا.

أولى المشاركات

كانت أولى المشاركات النصراوية عام 2019م حين بدأ مشواره في المسابقة بمواجهة هلال واو بطل جنوب السودان وتفوق عليه بخماسية ذهابًا بالعاصمة المصرية.

وفي لقاء العودة بمدينة جوبا عاد النصر وحقق الفوز مجددًا بنتيجة 4-2 ، ليتأهل ممثل ليبيا إلى الدور الثاني.

وفي الدور الثاني التقى النصر فريق حوريا كوناكري الغيني، وتفوق النصر ذهابا 3-0 في العاصمة المصرية القاهرة لكنه خرج من المسابقة بعد خسارة مفاجأة في الإياب بنتيجة 6-2 .