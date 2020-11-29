اخبار الرياضة

“ريال مدريد” يتعثّر مجددًا.. ويسقط أمام “ديبورتيفو ألافيس”

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني تعثرًا جديدًا لـ”ريال مدريد”، وهذه المرة أمام “ديبورتيفو ألافيس”، فبعد التعادل أمام “فيا ريال” في الجولة الماضية تمكّن “ألافيس” من الإطاحة بـ”ريال مدريد” في ملعبه “ألفريدو دي ستيفانو”.

وبادر الضيوف بالتسجيل منذ الدقيقة الخامسة من علامة الجزاء عن طريق لوكاس بيريز، قبل أن يضيف خوسي لويس، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 49.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق؛ استطاع “كازميرو” تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز “ألافيس” بهدفين لهدف، ويرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد “الريال” عند 17نقطة في المركز الرابع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك