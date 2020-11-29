“ريال مدريد” يتعثّر مجددًا.. ويسقط أمام “ديبورتيفو ألافيس”

شهدت الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني تعثرًا جديدًا لـ”ريال مدريد”، وهذه المرة أمام “ديبورتيفو ألافيس”، فبعد التعادل أمام “فيا ريال” في الجولة الماضية تمكّن “ألافيس” من الإطاحة بـ”ريال مدريد” في ملعبه “ألفريدو دي ستيفانو”.

وبادر الضيوف بالتسجيل منذ الدقيقة الخامسة من علامة الجزاء عن طريق لوكاس بيريز، قبل أن يضيف خوسي لويس، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 49.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق؛ استطاع “كازميرو” تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز “ألافيس” بهدفين لهدف، ويرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد “الريال” عند 17نقطة في المركز الرابع.

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