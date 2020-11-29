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“يوفي” يتعادل مع “بينيفينتو”.. و”أتلانتا” يتعثّر أمام “فيرونا”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

مرّ “يوفنتوس” بسلسلة من التعادلات في بداية هذا الموسم، وجاءت هذه المرة أمام ” بينيفينتو “، خارج قواعده، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وبدأ “اليوفي” المباراة بصورة إيجابية عن طريق نجمه الإسباني ألفارو موراتا، في الدقيقة الـ 21 لكن غايتانو ليتيزيا عدّل النتيجة في الدقيقة الـ 45 لأصحاب الأرض.

وحاول “اليوفي”، في الشوط الثاني، انتزاع هدف الفوز، لكن الأمور انتهت على ما هي عليه ليرفع الفريق رصيده للنقطة الـ 15 في المركز الخامس، بينما وصل “بينيفينتو” للنقطة العاشرة في المركز الـ 12.

أما “أتلانتا” فقد تعثر على أرضه في مباراته أمام نظيره “هيلا فيرونا”، وخسر بهدفين دون مقابل.

وسجّل ميجيل فيلوسو ، الهدف الأول لصالح “فيرونا” في الدقيقة الـ 62 من علامة الجزاء.

وأضاف ماتيا زاكايني، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 83 ليظفر الضيوف بنقاط المباراة؛ حيث رفع “فيرونا” رصيده للنقطة الـ 15 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد “أتلانتا” عند النقطة الـ 14 في المركز التاسع.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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