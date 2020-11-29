لتحسين وضعه.. “نابولي” يسعى لتحقيق الفوز على حساب “روما”

في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، يستضيف “نابولي”، على ملعبه، نظيره “روما” في مباراة يطمح من خلالها أبناء المدرب “غاتوزو “؛ إلى تحسين وضعهم في جدول الترتيب.

ويمتلك “نابولي” في جعبته 14 نقطة في المركز السابع، بينما يحتل “روما” الترتيب الرابع وفي رصيده 17 نقطة.

وتشكّل هذه المباراة أهمية كبرى لصالح نادي العاصمة الإيطالية؛ إذ يسعى لتقديم نفسه كمنافس حقيقي على لقب الدوري هذا العام، بينما لا يمرّ “نابولي” بمرحلة مريحة، عقب خسارته الماضية على أرضه أمام “ميلان” في الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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