برشلونة يقسو على أوساسونا برباعية

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه أوساسونا لحساب الجولة 12 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

وانتهت المباراة التي احتضنها الكامب نو معقل النادي الكتالوني برباعية نظيفة حيث افتتح مارتن باريثوايت التسجيل في الدقيقة 29، وضاعف انطوان غريزمان النتيجة للفريق الكتالوني في الدقيقة 42، ثم أضاف فيليب كوتينيو ثالث الأهداف في الدقيقة 57، قبل أن يختتم ليونيل ميسي الرباعية في الدقيقة 73.

وقام ميسي بخلع قميصه ليظهر وهو يرتدي قميص الراحل مارادونا كتحية منه لمواطنه أسطورة كرة القدم.

وبهذا الفوز يكون برشلونة قد رفع رصيده إلى النقطة الـ14 في المركز السابع مؤقتا لأن الفريق الكتالوني تنقصه مباراة.

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