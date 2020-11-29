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برشلونة يقسو على أوساسونا برباعية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه أوساسونا لحساب الجولة 12 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

وانتهت المباراة التي احتضنها الكامب نو معقل النادي الكتالوني برباعية نظيفة حيث افتتح مارتن باريثوايت التسجيل في الدقيقة 29، وضاعف انطوان غريزمان النتيجة للفريق الكتالوني في الدقيقة 42، ثم أضاف فيليب كوتينيو ثالث الأهداف في الدقيقة 57، قبل أن يختتم ليونيل ميسي الرباعية في الدقيقة 73.

وقام ميسي بخلع قميصه ليظهر وهو يرتدي قميص الراحل مارادونا كتحية منه لمواطنه أسطورة كرة القدم.

وبهذا الفوز يكون برشلونة قد رفع رصيده إلى النقطة الـ14 في المركز السابع مؤقتا لأن الفريق الكتالوني تنقصه مباراة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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