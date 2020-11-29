استعدادا لتصفيات بطولة شمال إفريقيا.. منتخب الناشئين ينتظم في معسكر داخلي بالزاوية

أخبار ليبيا 24

انتظم اليوم الأحد، منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين تحت سن الـ 17 في معسكره الداخلي بمدينة الزاوية، وذلك استعدادا للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا للناشئين بالجزائر.

واستدعى الطاقم الفني للمنتخب 34 لاعبا للدخول في معسكر يستمر حتى السادس من شهر ديسمبر المقبل بمدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس.

وضمت القائمة كلا من:

أيمن التيهار، يوسف الزلاوي، عبد السميع عبد النبي، سالم بوشعالة، أحمد سعيد، محمد هشام، ضرار إسماعيل، مهمد المغربي، نزار عبد الناصر، عبد المهيمن بلقاسم، عبد الميسر محفوظ، المنتصر بالله اسامه، علي بن سعود، محمد علي عامر، عبد الواحد عبد القادر، الطاهر بن رحيم.

وضمت التشكيلة أيضا، محمد السوكني، صالح الحضيري، عبد الرحمن العريض، محمد الطاهر، صبحي الضاوي، عبد الحكيم الحاجي، فرج بوقعيقيص، محمد ابراهيم، عثمان العبيدي، فرج يونس، محمد عبد القادر، فهد المسماري، أحمد البرعصي، عبد الله الشكري، أصيل عبد الناصر، مأب نصر الدين، أشرف أبوبكر، سعد الفاضلي .

يشار إلى أن بطولة شمال إفريقيا للناشئين التي تحتضنها الجزائر مؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.