الإعلان عن تأسيس رابطة أندية المنطقة الوسطى  

أخبار ليبيا 24

عقدت أندية المنطقة الوسطى، السبت، اجتماعا بمدينة مصراتة ترتب عنه تأسيس رابطة لأندية المنطقة.

وأكدت الأندية خلال الاجتماع، أن إنشاء رابطة الأندية الوسطى يهدف إلى الدفاع عن حقوق أندية المنطقة والتنسيق فيما بينها.

وكلفت الرابطة الهادي عبد الله العويب برئاسة الرابطة، في حين كلفت أحمد العائش مندوبا عن أندية مصراتة، ومحمد جويلي مندوبا عن أندية زليتن.

كما كلفت الرابطة ، المهدي ابوسبيخة مندوبا عن أندية الخمس، ومحمد السنى احنيتيش مندوبا عن أندية مسلاتة، وعثمان احبيل مندوبا عن أندية بنى وليد، في حين كلفت عبد الباسط الحداد مسؤول قانوني لرابطة.

يشار إلى أن الاجتماع جاء بحضور أندية مدن الخمس ومسلاتة وزليتن وبني وليد ومصراتة وابوقرين وسرت.