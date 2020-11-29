بهدف كوكبو .. فريق النصر ينهي الشوط الأول متأخراً أمام بلوزداد الجزائري

القاهرة 29 نوفمبر 2020 (وال) – أنهى فريق النصر الشوط الأول متأخراً، أمام ومستضيفه فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف دون رد، وذلك في إطار الدور التمهيدي الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

المباراة التي تجرى الأن على أرضية ملعب 5 جويلية، يقودها الحكم المغربي “جلال جايد”، تمكن فيها اللاعب البنيني “مارسيلين كوكبو “، من تسجيل الهدف الوحيد، وذلك في الدقيقة “14”.

وعقد أمس السبت أيضا الاجتماع الفني للمباراة بحضور ممثلي النصر وبلوزداد، ويدخل فريق النصر المباراة بمجموعة لاعبين شباب، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة بالقاهرة.

يتولى تدريب الفريق المدرب المصري محمد عودة، الذي سبق له تدريب فريق الأهلي بنغازي في أفريقيا، متسلحًا ببعض الخبرات في الكرة الليبية، حيث أكد قبل التوجه إلى الجزائر أنه سيبذل ما في وسعه مع الفريق واللاعبين لتحقيق أفضل نتيجة. (وال – القاهرة) س إ

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