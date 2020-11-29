النصر يفقد نتيجة مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري ويُصعب المهمة

أخبار ليبيا 24

فقد ممثل كرة القدم الليبية فريق النصر، اليوم الأحد، نتيجة مباراته أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدفين نظيفين، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الهدف الأول لشباب بلوزداد في اللقاء الذي احتضنه ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائر، المحترف البنيني مارسيلين كوكبو في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الـ 60 استطاع المدافع نساخ بتسجيل الهدف الثاني للفريق الجزائري عبر رأسية أسكنها الشباك النصراوية.

يشار إلى أن الفريقان سيلتقيان في لقاء الإياب على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة في الخامس من شهر ديسمبر المقبل في مهمة صعبة لأبناء العيساوي.

ويحتاج فريق النصر إلى تحقيق فوز عريض بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب لنال بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في المسابقة القارية.