النصر يتعثر أمام شباب بلوزداد

فقد مُمثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا فريق النصر، نتيجة مباراة الذهاب في الدور التمهيدي أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين دون رد.

ودخل النصر المواجهة بهدف العودة بنتيجة إيجابية لكن الفريق الجزائري ضغط كثيرا عليه مما أسفر عن هدف أول في الدقيقة 14 عن طريق مارسلين كوكيو، ومع ذلك حاول النصر مباغتة أصحاب الأرض ولكن لاعبيه افتقدوا النجاعة أمام المرمى ليضيف شباب بلوزداد الهدف الثاني عن طريق شمس الدين نساخ في الدقيقة 61، لينتهي اللقاء بخسارة النصر بهدفين دون رد، ويبقى لممثل ليبيا فرصة للتعويض في مباراة الإياب التي ستحتضنها القاهرة الأسبوع المقبل.

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