ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا … النصر يفقد لقاءه  أمام شباب بلوزداد الجزائري

دالي 29 نوفمبر 2020 ( وال ) – فقد فريق النصر الأول لكرة القدم مباراته أمام مستضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدفين دون رد، وذلك في إطار ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين – اليوم الأحد – على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وبدأ اللقاء الذي قاده الحكم المغربي ( جلال جايد ) سريعاً، خاصة من جانب لاعبي بلوزداد مشكلاً خطورة كبيرة مبكراً على مرمى الحارس ( فتحي الطلحي ) ودفاعاته، وذلك عن طريق كل من ( أمير سعيود )، والمحترفان البنيني ( مارسيلين كوكبو )، والبلجيكي الجنسية ذو الأصول السنغالية اللاعب ( مايكي نغومبو ).

الحصة الأولى من المواجهة ظهر لاعبو شباب بلوزداد أكثر نجاعة وفاعلية، وذلك بتهديدهم مرمى النصر في مناسبات عدة، ومع مطلع الدقيقة ( 14 ) أستغل اللاعب البنيني ( مارسيلين كوكبو ) التمركز الخطاء لمدافعي النصر محدثاً فاصل مهاري على حدود منطقة الجزاء واضعاً كرته على يسار فتحي الطلحي معلناً الهدف الأول باللقاء

واصل الفريق المستضيف بلوزداد ضغطه على مرمى النصر، الذي اعتمد كلياً على لعب الكرات الطويلة، إضافة إلى تسديدة الكرات نحو الحارس ( غايا مرباح )،وعند الدقيقة ( 19 ) سدد المدافع ( سفيان بوشار ) كرة نحو مرمى النصر ، وجدت الحارس فتحي الطلحي مبقياً النتيجة على ماهي عليه.

ممثل ليبيا النصر ، لم يكن صيداً سهلا على الإطلاق، بغض النظر إلى النتيجة، فظهر الفريق بشكل جد ممتاز وأصبح يجاري في مستضيفه طوال المباراة، لكن فارق العامل البدني، وغياب الخبرة ، وصغر السن، أدت إلى خسارة المقابلة .

النصر في الفترة الثانية حاول بقدر المستطاع تعديل الكفة، بتسديدات لعلها الوحيدة له باللقاء، في الجانب الأخر أبعد المدافع ( محمود والو ) في الدقيقة ( 55 ) عرضية المدافع ( مختار بلخيثر )، وشهد الدقيقة ( 60 ) موعد الهدف الثاني، وذلك عن طريق رأسية للمدافع ( شمس الدين نساخ ) مستغلاً عدم التمركز الجيد، والخروج الخاطئ للحارس ( فتحي الطلحي ).

أستمر شباب بلوزداد في السيطرة ، مستفيداً من حالة الفراغ الواضح في وسط ملعب النصر، وواصل حملاته الهجومية، باحثاً عن الهدف الثالث، مهدداً مرمى النصر بتسديدة في الدقيقة ( 64 ) للاعب ( أمير سعيود )، لكن يقضة ( محمود والو ) حالت دون تغيير النتيجة.

وفشل ( أمير سعيود ) في تسجيل الهدف الثالث وذلك عند الدقيقة ( 73 )، فالأخير لم يفلح في استغلال الخطأ الفادح والشباك شاغرة، بين المدافع ( صلاح فكرون ) والحارس ( فتحي الطلحي ) واضعاً كرته خارج الخشبات الثلاثة، لتستمر بعدها دقائق المباراة على واقع هذه النتيجة.

هذا وستقام مباراة الإياب في الـ 6 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة، والمتأهلة من هذه المواجهة سيواجه الفائز من لقاء أف سي ابيار من رواندا وفريق جورماهيا الكيني.( وال – دالي ) س أ

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