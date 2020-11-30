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“كافاني” يقود “اليونايتد” في ريمونتادا قوية أمام “ساوثهامبتون”

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قلب “مانشستر يونايتد” الطاولة على مضيفه “ساوثهامبتون” بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة، التي أقيمت على ملعب “سانت ماري”، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتقدم أصحاب الأرض بثنائية، افتتحها يان بيدناريك، في الدقيقة الـ 23 وعزّز جيمس وارد، التقدم من ضربة حرة في الدقيقة الـ 33، وقلّص “اليونايتد” الفارق عن طريق لاعب وسطه المتألق، برونو فيرنانديز، في الدقيقة الـ 60.

وعدّل الأوروجواياني، إديسون كافاني، النتيجة في الدقيقة الـ 74 مسجلاً أول أهدافه مع الفريق.

وعاد “كافاني” ليحسم المواجهة بهدف في الوقت بدل الضائع؛ منح به النقاط الثلاث لـ”الشياطين الحمر”، الذين رفعوا رصيدهم إلى 16 نقطة في المركز السابع، متأخرين بنقطة عن “ساوثهامبتون”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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