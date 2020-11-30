بعد “تألق الحرّاس”.. التعادل يحسم “ديربي لندن” في “البريمرليغ”

تقرير 218

ديربي لندن بين “تشيلسي وتوتنهام” على ملعب “ستامفورد بريدج”، قبل انطلاقه سبقته دقيقة صمت على روح الأسطورة “مارادونا”، رافقته صور لزيارته لقلعة “البلوز”.

المواجهة انطلقت بقوة من قبل أصحاب الأرض، والمغربي حكيم زياش وجد الحارس هوغو لوريس مستيقظًا ، رد فعل الضيوف جاء سريعًا إلا أن الهولندي بريغفاين، أخطأ طريق الشباك .

الألماني تيمو فيرنر؛ وصل إلى مرمى “السبيرز” في الدقيقة العاشرة إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود تسلسل، المباراة بعدها شهدت العديد من الفرص الضائعة من جانب الفريقين اللندنيين لينتهي الشطر الأول على التعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، عانى تامي أبراهام، من سوء الطالع في عدة مناسبات بعدما أخفق في استغلال عدة فرص وترجمتها إلى أهداف من أجل افتتاح النتيجة.

وبحثًا عن الهدف المنشود؛ اختار المدرب فرانك لامبارد، تنشيط الجانب الهجومي بإدخال بولوسيتش وجيرو ، لكن الفرصة الأخطر جاءت عبر ميسون مانونت، الذي اقترب من التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس “لوريس” باقتدار.

وكان تألّق الحراس عنوانًا في الدقائق الأخيرة، بعدما أبعد الحارس السنغالي إدوارد ميندني عدة كرات في أكثر من مناسبة.

وانتهت القمة اللندنية بلا غالب أو مغلوب ، وتبقى الأمور على حالها في ترتيب صدارة “البريمرليغ” برفع السبيرز رصيده إلى 21 نقطة، فيما رفع “البلوز” عدّاد نقاطهم للنقطة الـ 19 في المركز الثالث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية