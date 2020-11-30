في ليلة تكريم “مارادونا”.. “نابولي” يكتسح “روما” في “ديربي الشمس”

تقرير 218

في ملعب سان باولو أو الاسم الجديد دييجو مارادونا، التكريم كان لزامًا على فريق قدم له الأسطورة الراحل الكثير ليأخذ نابولي إلى الأمجاد، ودقيقة الصمت التي وقفها اللاعبون إهداء بسيط لما فعله ساحر كرة القدم ووفاء من كل أهل جنوب إيطاليا .

الحزن الذي خيّم على الملعب؛ دفع اللاعبين إلى الوقوف دقيقة صمت أخرى في الدقيقة العاشرة.

رغبة اللاعبين في إهداء الانتصار لـ”مارادونا”؛ كانت واضحة أمام فريق العاصمة الإيطالية الذي لم يتعرض للخسارة منذ إحدى عشرة مباراة .

نجم الفريق لورينزو إينسيني؛ صبّ كل تركيزه في الضربة الحرة المباشرة واضعا نابولي في المقدمة في الدقيقة الحادية والثلاثين، حارس روما ميرانتي تصدى لعدد من الفرص المتتالية لأصحاب الأرض الذين سيطروا على أغلب أطوار الشوط الأول لكن دون أي تغيير في النتيجة .

الشوط الثاني؛ حمل تعاون “إينسيني” مع فابيان رويز الذي سجل الهدف الثاني بتسديدة جعلت حارس روما عاجزا أمام التصدي لها، “ذئاب روما”، جاءت إلى نابولي منهكة تاركة المجال للبلجيكي دريس ميرتينز، لإضافة الهدف الثالث للسماوي في الدقيقة الـ 81.

التأثّر؛ كان واضحًا على لاعبي “البراتينوبي” برحيل “مارادونا” وجعل المواجهة خاصة وهو ما فعله ماتيو بوليتانو بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ 87.

في النهاية؛ خرج “نابولي” من عنق الزجاجة بعد الخسارة أمام “ميلان” في الجولة الماضية، ليعيق تقدم روما في الترتيب بعد سلسلة عدم الهزائم.

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