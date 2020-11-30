“وولفرهامبتون” يجرّع “أرسنال” الخسارة الخامسة في “البريمرليغ”

واصل “أرسنال” عروضه المتراجعة في الفترة الأخيرة، بعدما تعرض للخسارة الخامسة هذا الموسم أمام ضيفه “وولفرهامبتون” بهدفين مقابل هدف، على ملعب الإمارات ضمن الجولة العاشرة من “البريمرليغ”.

وتقدم بيدرو نيتو في النتيجة لصالح “وولفرهامبتون” في الدقيقة الـ 27، وعدّل المدافع البرازيلي غابرييل ماغالهاييس النتيجة في الدقيقة الـ 30 بكرة رأسية متقنة، وأضاف دانييل بودينسي الهدف الثاني للضيوف قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وبذلك؛ توقف رصيد “أرسنال” عند 13 نقطة في المركز الـ 14، فيما رفع “وولفرهامبتون” رصيده عند 17 نقطة في المرتبة السادسة.

وخلال الدقائق الأولى؛ تعرض المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، لإصابة خطيرة بعد اصطدامه بالمدافع دافيد لويز؛ الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى بصورة عاجلة.

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