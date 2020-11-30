الأهلي طرابلس يعزز صفوفه بلاعب كاميروني

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تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس بشكل رسمي اليوم الإثنين مع المحترف الكاميروني غابريال أبولينار كاك في صفقه انتقال حر.

ويشغل كاك 24 عام مركز لاعب الارتكاز وسبق له وأن لعب لصفوف نادي فورتونا مفو الكاميروني و النادي الرياضي البنزرتي.

وتستعد إدارة الأهلي طرابلس لخوض الدور الثاني من الكونفيدرالية الأفريقيه حيث أعفته القرعه من خوض الدور التمهيدي من المسابقة و سيلاقي الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي وكينيما الإثيوبي في الدور الثاني.

وتعاقدت إدارة النادي الطرابلسي مع عدد من الأسماء المميزة محليا أبرزهم معتز المهدي وخالد مجدي و عبد الله بلعم إضافة إلى أسماء أخرى تألقت في الدوري الليبي.