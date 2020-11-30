أندية المنطقة الوسطى ومصراتة ترفض المشاركة في عمومية اتحاد الكرة

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أصدرت أندية المنطقة الوسطى الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد اللليبي لكرة القدم اليوم الإثنين بيانًا رفضت فيه المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية لكرة القدم والمقرر عقده بمدينة البريقة -راس لانوف يوم 22 -12-2020م.

وكانت أندية المنطقة الوسطى قد أعلنت السبت تشكيل رابطة تحت مسمى رابطة أندية المنطقة الوسطى وذلك للتنسيق بين أندية المنطقة و الدفاع عن حقوقها بحسب ما ذكر بعد إعلان تأسيسها.

واختارت الرابطة لجنة تسييرية لها ضمت الهادي عبد الله العويب رئيسا وبعضوية أحمد العائش مندوبًا عن أندية مصراتة ومحمد جويلي مندوبًا عن أندية زليتن و المهدي ابوسبيخة مندوبًا عن أندية الخمس و محمد السنى احنيتيش مندوبًا عن أندية مسلاتة و عثمان احبيل مندوبًا عن أندية بنى وليد و عبد الباسط الحداد “قانوني”.

يذكر أن رابطه أندية المنطقة الوسطى تضم أندية مدن الخمس و مسلاتة وزليتن وبني وليد و مصراتة وأبوقرين وسرت.