ليبيا في مواجهة مصر في افتتاح بطولة اتحاد شمال أفريقيا

أخبار ليبيا24

يفتتح المنتخب الليبي لكرة القدم تحت 20 عام مبارياته في بطولة اتحاد شمال أفريقيا بلقاء مصر في 15 ديسمبر المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالمنزه في تونس.

وكانت قرعة الدورة الترشيحية لاتحاد شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا (موريتانيا 2021) قد سحبت اليوم الإثنين، في العاصمة التونسية.

وسيواجه منتخب لييييا نظيره الجزائري في 21 من ديسمبر والمغرب في 24 من ذات الشهر فيما يلتقي صاحب الارض المنتخب التونسي في 27 من ديسمبر في آخر مباريات البطولة بملعب حمادي العقربي برادس.