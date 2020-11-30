هاميلتون يتوج بجائزة البحرين الكبرى

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا1 محققاً انتصاره الخامس والتسعين بعد ضمانه التتويج ببطولة العالم هذا الموسم.

وجاء فوز هاميلتون بسباق البحرين بعد تقدمه على ماكس فيرستابن سائق ريد بول فيما حل ألكسندر ألبون ثالثاً بعد انسحاب المكسيكس سيرجيو بيريز من فريق ريسنج بوينت في مشاكل في محرك سيارته.

ليحقق هاميلتون فوزه الحادي عشر هذا الموسم والخامس على التوالي ليواصل تسجيل الأرقام القياسية في عالم الفورمولا1 محطماً رقم الأسطورة مايكل شوماخر في عدد مرات التتويج.

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