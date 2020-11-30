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وفاة “قاهر فرنسا” في مونديال 2002

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم واتحاد غرب أفريقيا لكرة القدم وفاة لاعب منتخب السنغال السابق بابا بوبا ديوب عن 42 عاماً وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم فيكتور سيسي وفاة بوبا ديوب بعد صراع طويل مع المرض، ولعب ديوب مع عدة أندية أوروبية أبرزها لنس في فرنسا وفولهام وبورثموت وبرمنغهام سيتي ووست هام يونايتد في إنجلترا كما مثّل منتخب بلاده السنغال في 63 مباراة دولية سجل خلالها 11 هدفاً.

واشتهر ديوب بتسجيله هدف الانتصار لمنتخب أسود التيرانغا أمام فرنسا في المباراة الافتتاحية لمونديال 2002 بكوريا واليابان ليساهم في خروج أبطال العالم آنذاك من الدور الأول لكأس العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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