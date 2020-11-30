لأول مرة في التاريخ .. سيدة تحكم لقاء في أبطال أوروبا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عين الاتحاد الأوروبى لكرة القدم الفرنسية ستيفاني فرابارت، حكما لمواجهة فريقي يوفنتوس الإيطالي، مع ضيفه دينامو كييف الأوكرانى، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة السابعة، من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا.

وبهذا التكليف ستصبح ستيفانى فرابارت، 37 عاما، أول سيدة تدير مباراة في مسابقة دورى أبطال أوروبا، عبر تاريخها.

وسجلت الفرنسية، عدد من الأرقام القياسية فى وقت سابق، حين أصبحت أول سيدة تقود مباراة فى الدورى الفرنسى، إضافة الى إدارتها نهائى كأس السوبر الأوروبى، عام 2019،

و ظهرت فرابارت كحكم للمرة الأولى، فى مسابقة الدورى الأوروبى، خلال شهر أكتوبر الماضى .