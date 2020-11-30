بعد توقف طويل.. دوري الكرة الطائرة يعود في ديسمبر

تعود الكرة الطائرة للواجهة من جديد بعد غياب، حيث صدر قرار استئناف الموسم الرياضي الجديد بعد أن عانت الأندية بالإضافة للاعبين من مرارة التوقف منذ حوالي عام ونصف.

وستكون الانطلاقة في شهر ديسمبر القادم حيث يقام الدوري على مجموعة من المراحل تبدأ بنظام المناطق ومن ثم بنظام النهائيات التي ستكون على مرحلتين في مناطق محايدة بالإضافة لمباريات تفادي الهبوط وهدف اتحاد الكرة الطائرة استكمال موسمه.

وتطورت الكرة الطائرة في ليبيا رياضة كثيرا ودائما ما تظهر الأندية الليبية في المشاركات العربية والأفريقية بصورة مشرفة وتمتلك لاعبين ليبيين أصبح لهم اسمهم في الدوريات العربية والأفريقية الكبرى.

وسيشكل عودة دوري الكرة الطائرة في ديسمبر حافزا لبقية الاتحادات لعودة نشاطاتها في المستقبل القريب لكي تنتهي مرحلة الركود التي عاشتها البلاد طوال الأشهر الماضية التي كانت قاسية على الأندية واللاعبين والمشجعين.

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