البكباك لـ218: منتخب الكرة الطائرة “قضية وطن”.. والدوري يعود في ديسمبر

قال رئيس الاتحاد العام للكرة الطائرة عدنان البكباك، إن الموسم الجديد سينطلق في الـ25 من شهر ديسمبر وفقاً للبروتوكول الصحي الموضوع من قبل لجنة الأزمة في الهيئة العامة للشباب والرياضة لحماية اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية من فيروس كورونا.

وحول المنتخب الوطني وغيابه عن الواجهة الإفريقية والعربية أعرب البكباك، في تصريحات خاصة لبرنامج “GAME” على قناة “‎”218 عن أسفه لغيابه عن هذه الاستحقاقات، مضيفا في الوقت ذاته أن الجانب المالي يقف عائقا أمامهم، مطالبا الدولة بالوقوف إلى جانبهم لاستثمار الجيل الحالي وتقويته وضمان تطوره.

وعن منصبه الجديد كنائب لرئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، أوضح البكباك أنه سيعمل جاهدا على خدمة اللعبة في ليبيا من خلال هذا المنصب بتوفير الدورات للحكام وغيرها.

وأعلن البكباك عبر “218” عن نيته للترشح لرئاسة اتحاد الكرة الطائرة لولاية جديدة بعد الدعم الذي تلقاه من قبل أسرة اللعبة في ليبيا رغم عدم رغبته في الدخول إلى معترك الانتخابات حسب وصفه.

ويعتبر اتحاد الكرة الطائرة من أبرز الاتحادات الرياضية في البلاد نظرا لانتظام مسابقاته بشكل مستمر وعدم تعثرها.

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