ارحومة لـ”218″: فرحات يغيب عن الاتحاد في مباراة هورسيد

أوضح إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد علي ارحومة، أن اللاعب طلال فرحات سيغيب عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره هورسيد الصومالي لحساب تمهيدي الكونفدرالية.

وأضاف ارحومة، لبرنامج “GAME” على قناة ‎218، أن فرحات تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لفترة، بينما سيكون الثنائي علي مادي وناجي دراه تحت تصرف المدرب البرتغالي دا كوستا في المواجهة القادمة.

ولم يخف ارحومة صعوبة المواجهة القادمة للاتحاد والتي ستجمعه بنظيره بيراميدز المصري لحساب الدور 32 من الكونفدرالية لكنهم يعملون على تخطي جميع العقبات والظهور بصورة قوية.

وتفوق الاتحاد في مباراته الماضية على حساب هورسيد الصومالي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن ذهاب تمهيدي الكونفدرالية واقترب بنسبة كبيرة من الوصول إلى الدور القادم.

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