رغم النتائج المتراجعة .. “الماكينات” تُجدّد الثقة في “لوف”

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تجديد الثقة بمدرب المنتخب، يواكيم لوف، رغم النتائج السيئة في الفترة الأخيرة ، مشيرًا إلى أنه سيواصل قيادة “المانشافت” خلال بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل.

وقرّر الاتحاد الألماني، بالإجماع، في اجتماعه عبر الفيديو، أن التواصل مع المدرب يواكيم لوف بدأ منذ مارس 2019 لتجديد الثقة معه للبقاء مع المنتخب الأول لفترة إضافية؛ ممّا يعني بقاء “لوف” حتى نهاية كأس أمم أوروبا المقبلة في صيف 2021، بعدما تأجّلت منذ الصيف الماضي بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وجاء تجديد الثقة في “لوف”؛ الذي يقود في منتخب ألمانيا منذ عام 2006، رغم الخسارة التاريخية التي تعرضت لها ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا بسداسية نظيفة، والتي تعتبر الأكبر لـ”الماكينات” منذ 1931.

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