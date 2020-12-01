“ليستر سيتي” يخفق في اعتلاء صدارة “البريمرليغ”

أخفق “ليستر سيتي” في الصعود للصدارة ومشاركة “توتنهام وليفربول”، بعد خسارته المفاجئة على ملعبه “كينغ باور” أمام “فولهام”؛ بهدفين لهدف، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وجاء التقدم من قبل الضيوف في الدقيقة الـ 30 عن طريق لاعب الوسط، أديمولا لوكمان، وعزّز البرتغالي، إيفان كارفاليو، تقدم الفريق اللندني بالهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 38.

وقلّص “ليستر سيتي” الفارق قبل نهاية المباراة بأربع دقائق عن طريق الواعد، هارفي بارنيس؛ إلا أنه لم يغير شيئًا؛ لتنتهي المباراة بفوز “فولهام” الذي يعدّ الثاني له هذا الموسم.

وبهذه النتيجة؛ توقف رصيد “ليستر سيتي” عند 18 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع “فولهام” نقاطه إلى سبع في المركز الـ 17 .

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