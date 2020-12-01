ودياً الأهلي بنغازي يقابل غزل المحلة تأهباً للترجي التونسي

القاهرة 01 ديسمبر 2020 ( وال ) – يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراة ودية تحضيرية، أمام فريق غزل المحلة أحد أشهر وأقدم الفرق المصرية، والنشاط بذلك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي ستجمع الفريقين – اليوم الثلاثاء – على أرضية ملعب دريم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعلى هامش المباريات الودية سيخوض أيضاً الأهلي – يوم الخميس – المقبل مباراة ودية ثانية، أمام فريق بيرميدز ثالث ترتيب الدوري المصري العام الماضي خلف الأهلي البطل والزمالك الوصيف، في المباراة التي ستجمع الفريقان على أرضية ملعب الدفاع الجوي.

هذا وسيعمل مدرب ممثل ليبيا فريق الأهلي في هذا اللقاء الصربي “ديجان أرسوف”، على إمكانية وجاهزية لاعبيه في خوض غمار الاستحقاق الخارجي المنتظر في ديسمبر المقبل، والتي سيلاقي فيها فريق النادي الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ( وال – القاهرة ) س إ

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