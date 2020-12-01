اخبار الرياضة

“وست هام” يواصل نتائجه الإيجابية في “البريمرليغ”

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل “وست هام” استفاقته في الفترة الأخيرة في “البريمرليغ” بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، متفوقًا على ضيفه “أستون فيلا”، بهدفين لهدف، على ملعب لندن الأوليمبي، في ختام الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح المدافع الإيطالي، أنجيلو أوغبونا، أول أهداف المباراة بعد مرور دقيقتين فقط بكرة رأسية، وانتظر “أستون فيلا” حتى الدقيقة الـ 25 ليسجل نجمه، جاك غريليش، هدف التعادل، ثم أضاف جارود بوين هدف الفوز لـ”الهامرز” في الدقيقة الـ 74.

وبهذه النتيجة؛ صعد “وست هام” للمركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما توقف “أستون فيلا” عند 15 نقطة في المرتبة العاشرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك