“وست هام” يواصل نتائجه الإيجابية في “البريمرليغ”

واصل “وست هام” استفاقته في الفترة الأخيرة في “البريمرليغ” بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، متفوقًا على ضيفه “أستون فيلا”، بهدفين لهدف، على ملعب لندن الأوليمبي، في ختام الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح المدافع الإيطالي، أنجيلو أوغبونا، أول أهداف المباراة بعد مرور دقيقتين فقط بكرة رأسية، وانتظر “أستون فيلا” حتى الدقيقة الـ 25 ليسجل نجمه، جاك غريليش، هدف التعادل، ثم أضاف جارود بوين هدف الفوز لـ”الهامرز” في الدقيقة الـ 74.

وبهذه النتيجة؛ صعد “وست هام” للمركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما توقف “أستون فيلا” عند 15 نقطة في المرتبة العاشرة .

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