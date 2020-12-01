مهاجم “وولفرهامبتون” يجري جراحة عاجلة في الجمجمة

أكد نادي “وولفرهامبتون” إصابة مهاجمه المكسيكي، راؤول خيمينيز، بكسر في الجمجمة؛ بعد اصطدامه بالمدافع، دافيد لويز، خلال مواجهة “أرسنال” قبل يومين بـ”البريمرليج”.

وأشار “وولفرهامبتون” إلى أن “خيمينيز” أجرى عملية جراحية في الرأس بعد الكسر، الذي تعرض له في الجمجمة، وخرج من مباراة “أرسنال” بعد تلقيه الأوكسجين والرعاية الطبية إلى حين وصوله إلى المستشفى.

وذكر النادي أن المهاجم المكسيكي سيبقى تحت المراقبة الطبية الدقيقة لفترة لحين تقييم حالته، لكنه أشار إلى أن اللاعب سيغيب لفترة طويلة.

ويحتل “وولفرهامبتون” المركز السابع في ترتيب “البريمرليج” برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع “وست هام وساوثهامبتون”، محققًا خمسة انتصارات مقابل تعادلين وثلاث خسارات.

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