“لابورتا” يترشح رسميًا لسباق انتخابات برشلونة

أعلن نادي برشلونة أن انتخابات رئاسة النادي ستعقد في 24 يناير المقبل بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كاتالونيا.

وأكد خوان لابورتا الرئيس السابق لـ”برشلونة”، ترشّحه رسميًا لخوض الانتخابات، موضحًا أن إدارته تعي جيدًا كل خبايا النادي الأول وأكاديمية “لاماسيا”.

وأكدت اللجنة القائمة على إدارة النادي الكاتالوني أن الإعلان الرسمي عن الدعوة للانتخابات سيكون في 16 ديسمبر الجاري، كما ستنطلق الحملة الانتخابية للمرشحين بين 15 و22 من يناير المقبل.

ويعاني “برشلونة”، منذ سنوات، من نتائج غير مستقرة في أغلب البطولات، كما أن إدارة النادي برئاسة جوسيب بارتوميو؛ دخلت في صراعات كبيرة مع عدة لاعبين، أبرزهم النجم ليونيل ميسي، قبل انطلاق الموسم الجاري.

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