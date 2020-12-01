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“لابورتا” يترشح رسميًا لسباق انتخابات برشلونة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي برشلونة أن انتخابات رئاسة النادي ستعقد في 24 يناير المقبل بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كاتالونيا.

وأكد خوان لابورتا الرئيس السابق لـ”برشلونة”، ترشّحه رسميًا لخوض الانتخابات، موضحًا أن إدارته تعي جيدًا كل خبايا النادي الأول وأكاديمية “لاماسيا”.

وأكدت اللجنة القائمة على إدارة النادي الكاتالوني أن الإعلان الرسمي عن الدعوة للانتخابات سيكون في 16 ديسمبر الجاري، كما ستنطلق الحملة الانتخابية للمرشحين بين 15 و22 من يناير المقبل.

ويعاني “برشلونة”، منذ سنوات، من نتائج غير مستقرة في أغلب البطولات، كما أن إدارة النادي برئاسة جوسيب بارتوميو؛ دخلت في صراعات كبيرة مع عدة لاعبين، أبرزهم النجم ليونيل ميسي، قبل انطلاق الموسم الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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