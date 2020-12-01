في مباراة الحسم.. “ليفربول” يطمح لقلب الطاولة على “أياكس أمستردام”

يسعى “ليفربول” إلى حسم ضمان العبور إلى دور الـ 16 عندما يستقبل في “أنفيلد”، ضيفه “أياكس أمستردام”؛ ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى بطل إنجلترا إلى تقديم أفضل ما لديه، خصوصًا بعد التعادل في الجولة الأخيرة من “البريمرليغ” أمام “برايتون”، كما أن الإصابات المتزايدة في صفوف الفريق دفعت المدرب، يورغن كلوب، إلى الاستعانة بعدد من لاعبي فريق الشباب.

وأعرب المدرب الألماني عن غضبه بسبب اختيار فريقه لافتتاح المرحلة العاشرة أمام “برايتون”، وذلك بعد 60 ساعة فقط من الخسارة أمام “أتالانتا” في دوري أبطال أوروبا.

وفي الجهة الأخرى؛ يأمل “أياكس” في مفاجأة “الريدز” واختطاف النقاط الثلاث، خصوصًا أنه يملك سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن “أتالانتا”، الثالث، قبل مواجهتهما سويًا الأسبوع المقبل.

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