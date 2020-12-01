الاتحاد الليبي يقابل الإنتاج الحربي استعداداً لبيراميدز المصري

القاهرة 01 ديسمبر 2020 ( وال ) – يواجه، غداً الأربعاء، فريق الإتحاد الليبي نظيره فريق الإنتاج الحربي أحد فرق الدوري الممتاز المصري، في المباراة الودية التحضيرية التي ستجمع الفريقان على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتعد هذه المباراة الودية لممثل ليبيا في الكونفدرالية هي الأولى من نوعها، بعد لقاء الذهاب الذي حسمه الاتحاد لمصلحته متفوقاً – السبت الماضي- على هورسيد الصومالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، والتي جاءت بإمضاء كل من “علي مادي” هدفين، وهدف لكل من “عمران سالم”، و”ربيع الشادي”.

هذا وقد أنهى فريق الإنتاج الحربي الدوري المصري الممتاز نسخة العام الماضي في المرتبة الثامنة برصيد “44” نقطة، حصدها من “34” مباراة خاضها بالدوري.

وسيقابل الإتحاد المنتشي برباعية في لقاء الذهاب فريق هورسيد الصومالي، الجمعة المقبلة، وذلك لحساب إياب الدور التمهيدي الـ 64 من الكأس الكونفدرالية، وفي حال تأكيد التأهل، سيقابل الاتحاد في الدور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية فريق بيراميدز المصري، وذلك أحد أيام 4 أو 5 أو 6 من شهر ديسمبر الجاري.

ومن جانب أخر من المحتمل أن يغيب عن لقاء الإياب الذي سيجمع الإتحاد ونظيره هورسيد الصومالي مدافع الإتحاد “طلال فرحات” والذي تعرض إلى إصابة في لقاء الذهاب، قرر من خلالها الطاقم الطبي علاج وراحة اللاعب لمدة ثمان أيام، ومن المحتمل أيضاً أن يكون اللاعب “عبد الرحيم التريكي” بديلاً له. ( وال – القاهرة ) س إ

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