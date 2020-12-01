“النصر” يصل القاهرة استعدادًا لمواجهة “بلوزداد” الجزائري

وصلت بعثة فريق “النصر” إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ استعدادًا لمواجهة فريق “شباب بلوزداد” الجزائري، في مباراة إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفقد “النصر” مباراة الذهاب أمام منافسه الجزائري بهدفين دون مقابل، ويحتاج إلى تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل للتأهل للدور القادم، في المباراة التي ستقام مساء الأحد القادم.

وخاض “النصر” مباراة الإياب مفتقدًا لجهود مجموعة من لاعبيه، من بينهم الموريتاني موسى صمب ومحمد عبدالسلام وحسونة الأزمرلي.

واستعدّ “النصر” للمغامرة الأفريقية قبل 20 يومًا من مباراته أمام الفريق الجزائري، عقب تعيين الطاقم الفني الجديد بقيادة المصري، محمد عودة.

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