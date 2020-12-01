الزروق يقرر إنشاء فرع للأكاديمية الأولمبية بالمنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، جمال الزروق، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإنشاء فرع للأكاديمية الأولمبية الليبية بالمنطقة الجنوبية.

ووفقا للقرار رقم 113 لسنة 2020، يكلف بفرع اللجنة الأولمبية الليبية بالمنطقة الجنوبية الدكتور، أمحمد الفيتوري، ويكون مقرها مدينة سبها.

وأعلنت اللجنة الأولمبية أن القرار جاء على خلفية الموافقة على إنشاء فرع للأكاديمية الأولمبية الليبية بالمنطقة الجنوبية خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المنعقد في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.