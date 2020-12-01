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أندية المنطقة الوسطى تقرر عدم المشاركة في اجتماع العمومية

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت أندية المنطقة الوسطى عدم مشاركتها في اجتماع الجمعية العمومية؛ المقرر إقامته في 22 ديسمبر الجاري، في منطقة رأس لانوف.

وطالبت الأندية بإقامة الانتخابات في 27 فبراير القادم بما لا يتعارض مع النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.

ووقّعت أندية “السويحلي والاتحاد المصراتي والشموع والنجم الريفي والنصر زليتن والخُمس والريف بالخُمس” على هذا البيان.

وأصدر اتحاد الكرة، خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من القرارات؛ بهدف ترتيب أوضاع كرة القدم في البلاد بعد موجة من الانتقادات التي صاحبت خسارة المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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