المنتخب الوطني للتجديف يشارك في البطولة الأفريقية عبر الإنترنت

خاص- أخبار ليبيا 24

شارك المنتخب الليبي للتجديف، أمس الاثنين، في منافسات البطولة الأفريقية داخل الصالات “الأرجوميتر”، باستضافة نادي ذات السواري.

وجاءت مشاركة المنتخب الليبي عبر الإنترنت بنظام “أون لاين” وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة بسبب جائحة كورونا.

وشهدت البطولة مشاركة 14 جدافاً ليبياً، 12 منهم في فئة الرجال أقل من سن الـ 19 وسن الـ 23 عاما، كما شارك في فئة البنات بجدافتين تحت سن الـ 23 ومفتوح.

وسجل المنتخب الليبي أرقاما جيدة خاصة وأنها جاءت بعد التوقف الإجباري بسبب كورونا، والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال القترة الماضية.

وشهدت البطولة الأفريقية داخل الصالات مشاركة 17 دولة أفريقية ودولتين غير أفريقيتين تنافسوا في 51 سباقاً.