لتجديد أمل العبور لثمن النهائي.. إنتر بمواجهة مصيرية في ألمانيا

تقرير| 218

تجمع مواجهة على ملعب بروسيا بارك بين المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ وإنتر الذي يبحث عن الخروج من دوامة الخيبات الأوروبية بعد الخسارتين أمام ريال مدريد.

لا خيار أمام النيراتزوري سوى الفوز في المواجهة المصيرية في حال ينوي تجديد أمل العبور إلى ثمن النهائي قبل مواجهة شاختار الأخيرة في دور المجموعات، إنتر سيكون بحاجة إلى أعجوبة لتجنب الخروج من المسابقة الأهم في أوروبا للموسم الثالث على التوالي لاسيما أن مصيره لن يكون بيده حتى بتحقيقه الانتصار في المواجهتين المتبقيتين له في المجموعة.

وسقط إنتر في فخ التعادل باختبار الذهاب على ملعب جوزيبي مياتزا في افتتاح مواجهاته هذا الموسم حينها اتضح بأن وصيف إيطاليا قد يعاني فعلياً أمام مجموعة تعتبر بحسب محليين الأقوى، نظرا للجودة التي يتمتع بها بوروسيا مونشنغلادباخ وشاختار دونتسيك، إضافة إلى عملاق القارة ريال مدريد.`

في الجهة الأخرى سيكون الفريق الألماني بحاجة إلى التعادل فقط لضمان التأهل إلى الدور المقبل، مهمة تعد مصيرية في تاريخ النادي الذي غاب عن هذه المرحلة منذ أكثر من أربعين عاما.

وسيكون الاعتماد كالمعتاد على المهاجمين الحسن بيليا إضافة إلى ماركوس تورام الذي ساهم بعدد من أهداف الفريق في البطولة الأوروبية، كما أن الجزائري رامي بن سبعيني سيسعى لتكرار مهمة الذهاب بعد تقديمه واحدة من أفضل مبارياته في الموسم.

مواجهة مصيرية عنوانها عدم الخسارة لمونشنعلادباخ والتأهل إلى دور الـ16، أو تجديد الأمل لإنتر الذي غاب طويلا عن هذا المكان والذي يبحث عنه الفريق والمدرب أنطونيو كونتي.

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