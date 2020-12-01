بدون أغلب نجومه.. البايرن في اختبار تأكيد الصدارة

سيخوض حامل اللقب بايرن ميونيخ مواجهة القمة في المجموعة الأولى عندما يرحل إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو لمواجهة أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الفريق البافاري لتسجيل انتصاره السادس عشر على التوالي في البطولة الأوروبية، وعقب ضمان التأهل لثمن النهائي باثنتي عشرة نقطة في الصدارة أكد المدرب هانسي فليك استبعاد الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط ليون غوريتسكا وهدّاف الفريق روبرت ليفاندوفيسكي من المواجهة لإراحتهم.

في الجهة المقابلة يأمل أتلتيكو مدريد ضمان المركز الثاني بتحقيقه الانتصار على بطل أوروبا خصوصاً وهو متقدم بنقطتين فقط عن لوكوموتيف موسكو الثالث، كما أن الروح المعنوية الكبيرة التي يملكها الفريق بنتائجه الإيجابية في الليغا قد تمكنه من تقديم أفضل ما لديه أمام الفريق البافاري.

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