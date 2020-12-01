اخبار الرياضة

بدون أغلب نجومه.. البايرن في اختبار تأكيد الصدارة

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيخوض حامل اللقب بايرن ميونيخ مواجهة القمة في المجموعة الأولى عندما يرحل إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو لمواجهة أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الفريق البافاري لتسجيل انتصاره السادس عشر على التوالي في البطولة الأوروبية، وعقب ضمان التأهل لثمن النهائي باثنتي عشرة نقطة في الصدارة أكد المدرب هانسي فليك استبعاد الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط ليون غوريتسكا وهدّاف الفريق روبرت ليفاندوفيسكي من المواجهة لإراحتهم.

في الجهة المقابلة يأمل أتلتيكو مدريد ضمان المركز الثاني بتحقيقه الانتصار على بطل أوروبا خصوصاً وهو متقدم بنقطتين فقط عن لوكوموتيف موسكو الثالث، كما أن الروح المعنوية الكبيرة التي يملكها الفريق بنتائجه الإيجابية في الليغا قد تمكنه من تقديم أفضل ما لديه أمام الفريق البافاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك