الأهلي طرابلس يلاعب سان بيدرو العاجي استعداداً للكونفدرالية

طرابلس 02 ديسمبر 2020 (وال) – يتأهب فريق الأهلي الأول لكرة القدم من خوض مبارتان وديتان، أمام فريق “سان بيدرو” أحد فرق الدوري العاجي القسم الأول، وذلك استعداداً وتحضيراً لخوض غمار الدور التمهيدي الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المبارتان الوديتان ستقومان على أرضية ملعب طرابلس الدولي، حيث يلاعب، غداً الخميس، الأهلي في المباراة الأولى ضيفه “سان بيدرو” بصافرة حكم الوسط “الشارف الفزاني”، فيما ستقام المباراة الثانية في الثامن من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بصافرة الحكم “حمزة الثموني”.

وتأتي هذه المبارتان للأهلي هي الثالثة من نوعها، يجريها الفريق في ملعب العاصمة طرابلس، استعداداً وتحضيراً للاستحقاقات المقبلة، والمتمثلة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، لا سيما أن الفريق قد لعب مبارتان وديتان أمام فريق باميندا الكاميروني، والثالثة أمام فريق أبو سليم.

وتجدر الإشارة إلى أن القرعة الأفريقية للكونفدرالية قد أعفت ممثل ليبيا من الدور التمهيدي الـ 64، هذا وينتظر الأهلي الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري وكينيما الإثيوبي. (وال – طرابلس) س إ

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