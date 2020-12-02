إخفاق ثاني لـ”ريال مدريد” أمام “شاختار”

تعرض “ريال مدريد” لخسارة جديدة، وهذه المرة أمام مضيفه “شاختار دونيتسك” الأوكراني، بهدفين دون مقابل، على ملعب كييف الأولمبي ضمن المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

واستطاع الفريق الأوكراني افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 57 عن طريق البرازيلي ديتينيو بعد خطأً في دفاع “الميرينجي”، وأضاع سولومون الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بـثماني دقائق؛ ليجدّد الفريق الأوكراني فوزه على “الريال” بعد مواجهة الذهاب التي انتهت في مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع “شاختار” رصيده بهذا الفوز إلى سبع نقاط متساويًا مع “ريال مدريد”، لكنه يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

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