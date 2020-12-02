“بايرن ميونيخ” يؤجل تأهّل “أتلتيكو مدريد”

فرّط “أتليتكو مدريد” في ضمان بطاقة التأهل الثانية إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا بعدما تعادل أمام حامل اللقب “بايرن ميوينخ” بهدف لمثله على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن المجموعة الأولى.

وتقدم “الروخي بلانكوس” في النتيجة في الدقيقة الـ 26 بواسطة نجمه الشاب جواو فيليكس، وحصل “بايرن” على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 86 ، عدّل بها توماس مولر النتيجة؛ ليواصل بطل النسخة الأخيرة مشواره هذا الموسم دون خسارة، للمباراة الخامسة على التوالي؛ رافعًا رصيده إلى 13 نقطة، فيما رفع “أتليتكو مدريد” رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني؛ حيث ينتظر الجولة الأخيرة لحسم تأهله لثمن النهائي.

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