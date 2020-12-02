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“ليفربول” يضمن التأهل لدور الـ16 وصدارة المجموعة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن “ليفربول” التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بفوزه الصعب على ضيفه “أياكس” بهدف دون مقابل، على ملعب “أنفيلد”، ضمن المجموعة الخامسة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 58 عن طريق الشاب كورتيس جونز، بعد خطأ في خروج حارس “أياكس”، أندريه أونانا؛ ليستغل “ليفربول” هذا الخطأ مُسجّلاً هدف الفوز .

وبعد هذا الفوز؛ رفع “ليفربول” رصيده إلى 12 نقطة؛ ضامنًا صدارة المجموعة، بغض النظر عن نتيجته في الجولة الأخيرة أمام “ميتييلاند”؛ مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن “أتالانتا”، الثاني، الذي رفع رصيده إلى ثماني نقاط، فيما توقف “أياكس” عند سبع نقاط في المركز الثالث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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