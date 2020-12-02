إنتر يخلط أوراق التأهل في دوري أبطال أوروبا

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حلت كتيبة المدرب أنطونيو كونتي في مواجهة ملعب بروسيا بارك، ضيفة على بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر في مجموعة المفاجآت وعينها على فوز أول أوروبياً هذا الموسم ينعش به آمال التأهل.

وأقحم أنطونيو كونتي دراميان بديلا لأشرف حكيمي وسط عودة بروزوفيتش، إنتر دخل المباراة منذ البداية بنية التسجيل وهو ما كان بعدما تسلل ماتيو دراميان خلف المدافعين مسجلا أول أهدافه الأوروبية في الدقيقة 17.

وكانت رغبة النيراتزوري في إضافة الهدف الثاني واضحة قبل نهاية الشوط الأول، تناغم لوكاكو ولوتارو كان واضحا والمهاجم الأرجنتيني أضاع فرصة خطيرة أمام الحارس يان سومر.

تقدم إنتر المتواصل دفع الفريق الألماني للتحرر من مناطقه بعدة محاولات خطيرة أفلحت إحداها بإحراز هدف التعادل من رأسية الفرنسي الحسن بيليا في آخر أنفاس الشوط الأول.

في الشوط الثاني، دخل النيراتزوري عازما على حسم المواجهة لتجديد الأمل، ودق لوتارو مارتينيز أبواب مرمى أصحاب الأرض والقائم يرد تسديدته، ليأتي الدور على لوكاكو مسجلا الهدف الثاني لإنتر بعد تمريرة من بروزوفيتش.

وتواصلت شهية البلدوزر البلجيكي لوكاكو بعدما استغل تمريرة البديل أشرف حكيمي واضعا إنتر في المقدمة بهدف ثالث، وقبل ربع ساعة من نهاية المباراة بيليا يبعث آمال التأهل من جديد مسجلا ثاني أهدافه، وسوء استغلال أشلي يونغ لقتل المباراة بهدف رابع كان آخر فرص المواجهة التي حقق خلالها النيراتزوري فوزه الأول هذا الموسم في أبطال أوروبا، فاتحا الباب على كل الاحتمالات ومنعشا آماله لبلوغ ثمن النهائي حتى الجولة الحاسمة.

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