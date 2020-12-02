مواجهات مرتقبة للأندية الليبية في البطولات الأفريقية

قبل أيام فقط من انطلاق مباريات الإياب في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لحساب الدور التمهيدي، بدأت الصورة أوضح بالنسبة لممثلي ليبيا.

حيث ضمن الأهلي بنغازي التأهل رسمياً وبشكل مباشر إلى الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب منافسه ميكيلي الإثيوبي، لكن الخصم المقبل لن يكون سهلا فهو بطل المسابقة في 2018 و2019 وهو الترجي التونسي لكن فريق المشوار الطويل سيكون مستعدا لهذه المواجهة فقد سبق له الفوز على الترجي في موسم 2014 وهو اليوم يسعى لتكرار ذلك.

من جهته، بات الاتحاد قريبا جدا من التأهل إلى الدور 32 من الكونفدرالية الأفريقية فما قدمه رفاق زعبية في مباراة الذهاب أمام هورسيد وتحقيق الفوز على ضيفه بأربعة أهداف لهدف كان كفيلا بوضع قدم في الدور المقبل، وسيؤكد الاتحاد هذه الأحقية يوم الجمعة المقبل من القاهرة، لكن على رجال المدرب البرتغالي ذا كوستا التفكير جيدا منذ الآن في المواجهة المقبلة لأن الخصم سيكون بيرامدز وصيف النسخة الماضية.

وسيكون النصر أمام المعادلة الأصعب في مباريات الأيام القادمة، خاصة أن القرعة لم ترحم ممثل ليبيا ووضعته في مواجهة صعبة من الدوري التمهيدي مع بطل الدوري الجزائري شباب بلوزداد، ومع ذلك حاول الفحامة الخروج بأقل الأضرار من موقعة الذهاب التي انتهت بثنائية نظيفة لكن رفاق الهرّام سيبذلون ما في وسعهم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب التي ستحتضنها القاهرة.

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