الأهلي طرابلس يواجه سان بيدرو ودياً

يواجه الأهلي طرابلس مساء غد نظيره سان بيدرو الإيفواري ودياً على ملعب طرابلس الدوري ضمن تحضيراته لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

حيث وصل الفريق مساء الاثنين إلى العاصمة طرابلس رفقة مديره الرياضي التونسي هيثم عبيد نجم الترجي السابق، وكان من المفترض أن يلتقي الأهلي سان بيدرو مساء اليوم لكن تم تأجيل اللقاء ليوم إضافي بناء على رغبة الفريقين.

وسيلتقي الأهلي ضيفه الإيفواري أيضا يوم الثلاثاء المقبل، حيث يسعى المدرب جلال القادري لخوض أكبر عدد من المباريات الودية قبل مواجهة الكونفدرالية في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.

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