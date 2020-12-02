مدرب الأهلي طرابلس يستبعد محمود بحير

استبعد مدرب الأهلي طرابلس جلال القادري اللاعب محمود بحير من قائمة الفريق التي تستعد للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن القادري في تصريحات سابقة أن عدد اللاعبين في الفريق أكبر من العدد المسموح به في القائمة الأفريقية، وأكد أنه سيقوم بتقليص عدد اللاعبين بناء على أدائهم في التدريبات والمباريات الودية.

واستبعد القادري حتى الآن أربعة لاعبين هم يحيى الزليطني ومعين خماج وعلي بالعبيد، إضافة إلى محمود بحير.

ومن المتوقع أن يبعد المدرب عددا من اللاعبين عقب مباراة سان بيدرو الإيفواري الودية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية