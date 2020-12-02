اخبار الرياضة

مدرب الأهلي طرابلس يستبعد محمود بحير

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استبعد مدرب الأهلي طرابلس جلال القادري اللاعب محمود بحير من قائمة الفريق التي تستعد للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن القادري في تصريحات سابقة أن عدد اللاعبين في الفريق أكبر من العدد المسموح به في القائمة الأفريقية، وأكد أنه سيقوم بتقليص عدد اللاعبين بناء على أدائهم في التدريبات والمباريات الودية.

واستبعد القادري حتى الآن أربعة لاعبين هم يحيى الزليطني ومعين خماج وعلي بالعبيد، إضافة إلى محمود بحير.

ومن المتوقع أن يبعد المدرب عددا من اللاعبين عقب مباراة سان بيدرو الإيفواري الودية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك