سان جيرمان يسعى للثأر من اليونايتد في أولد ترافورد

تقرير| 218

قمة المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا ستجمع بين المتصدر مانشستر يونايتد الذي سيستضيف في مسرح الأحلام أولد ترافورد ضيفه باريس سان جيرمان الثاني ووصيف النسخة الماضية.

وسيفتقد اليونايتد حارسه الإسباني دافيد دي خيا بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها في الجولة الأخيرة في البريمرليغ أمام ساوثهامبتون، مواجهة حقق خلالها الشياطين الحمر فوزاً صعباً بأقدام هدّاف بطل فرنسا التاريخي إيديسون كافاني الذي من المنتظر أن يشارك أمام فريقه السابق بعد غيابه عن موقعة الذهاب في ملعب بارك دي فرانس.

في الجهة الأخرى تلقّى الفريق الباريسي الأخبار السيئة بعد تأكيد غياب الإسباني بابلو سارابيا وماورو إيكاردي بسبب الإصابة، لكن اعتماد المدرب توماس توخيل سيكون على النجمين كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا للعودة بنقاط المباراة الثلاث من مسرح الأحلام.

وانتهت مواجهة الذهاب لصالح الفريق الإنجليزي في الجولة الأولى للمجموعة وحينها بدأت الشكوك حول إمكانية تألق الباريسيين كما فعلوا الموسم الماضي بالوصول إلى مشهد الختام أمام البافاري.

قد تُشكل نتائج الفريقين في المجموعة خطرا في حال خسارة اليونايتد على أرضه وفوز لايبزيغ على إسطنبول باشاك شهير حينها ستتساوى الفرق الثلاثة برصيد 9 نقاط، لكن في حال تحقيق مانشستر للفوز أو التعادل سيحسم مصيره في التأهل لثمن النهائي والجولة الأخيرة ستكون الحاسمة في صراع مرتقب حتى الأنفاس الأخيرة.

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