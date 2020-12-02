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فريق مرسيدس يعلن إصابة “بطل العالم” للفورمولا1

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فريق مرسيدس للفورمولا1 إصابة سائقه وبطل العالم البريطاني لويس هاميلتون بفيروس كورونا ليغيب بذلك عن الجولة ماقبل الأخيرة للموسم من بطولة العالم في جائزة صخير في البحرين.

وقال بيان مرسيدس إن هاميلتون خضع لثلاثة اختبارات خلال الأسبوع الماضي وجاءت النتيجة سلبية، آخرها كان الأحد الماضي بحلبة البحرين الدولية، إلا أن بطل العالم شعر الاثنين الماضي بأعراض خفيفة ليجري فحوصات إضافية تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وكان هاميلتون قد تُوج في الجولة الماضية بلقبه الحادي عشر هذا الموسم حين فاز بجائزة البحرين الكبرى سيخضع للحجر الصحي، هذا وسيعلن الفريق الألماني عن السائق البديل خلال الأيام المقبلة لخوض الجولة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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