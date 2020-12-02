فريق مرسيدس يعلن إصابة “بطل العالم” للفورمولا1

أعلن فريق مرسيدس للفورمولا1 إصابة سائقه وبطل العالم البريطاني لويس هاميلتون بفيروس كورونا ليغيب بذلك عن الجولة ماقبل الأخيرة للموسم من بطولة العالم في جائزة صخير في البحرين.

وقال بيان مرسيدس إن هاميلتون خضع لثلاثة اختبارات خلال الأسبوع الماضي وجاءت النتيجة سلبية، آخرها كان الأحد الماضي بحلبة البحرين الدولية، إلا أن بطل العالم شعر الاثنين الماضي بأعراض خفيفة ليجري فحوصات إضافية تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وكان هاميلتون قد تُوج في الجولة الماضية بلقبه الحادي عشر هذا الموسم حين فاز بجائزة البحرين الكبرى سيخضع للحجر الصحي، هذا وسيعلن الفريق الألماني عن السائق البديل خلال الأيام المقبلة لخوض الجولة القادمة.

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