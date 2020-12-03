اختتام دورة في علم النفس الرياضي

أخبار ليبيا24- خاص اختتمت مساء أمس الأربعاء دورة المعد النفسي في المجال الرياضي التي احتضنها مركز المتفوقين بتنظيم وإشراف مكتب الشباب والرياضة بنغازي. وقال مدير مكتب الرياضة بنغازي فرج نجم إن الدورة تقام لأول مرة في ليبيا وتواصلت لثلاثة أسابيع بمشاركة 28 مشارك من مدن مختلفة.

وأضاف نجم لـ”أخبار ليبيا24″ أن الهدف من الدورة الاهتمام بالجانب النفسي في المجال الرياضي وهو مجال لا يتم النظر إليه رغم أهميته الكبيرة.