اخبار الرياضة

حارسان جدد يدعمان صفوف دارنس استعدادًا للدوري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

تعاقدت إدارة نادي دارنس بشكل رسمي مع الحارسين عمار مسعود وهارون طارق قادمين من ناديي الاتحاد المصراتي وأبوسليم ليلعبا الموسم القادم ضمن صفوف دارنس.

وكان نادي دارنس قد ضم خلال الأيام الماضيه الحسين المغربي وعماد الشاعري وعلي بوشناف وسند الحاسي إضافة إلى تجديد عقود عدد من الأسماء التي مثلت الفريق المواسم الماضيه على رأسها علي دخيل.
وتأتي هذه الخطوات لدعم صفوف فريق كرة القدم بنادي دارنس قبل انطلاق الدوري الممتاز المنتظر إقامته في يناير المقبل .

من جهة أخرى انطلقت تدريبات فريق دارنس لكرة القدم خلال تجمع تدريبي الثلاثاء الماضي بمدينة درنة بقيادة الكابتن كمال بورحيلة المساعد الثاني للمدير الفني للفريق.

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اخبار ليبيا 24

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